Rio Tinto’nun 2025 yılı mali sonuçları demir cevheri segmenti sayesinde güçlü

Avustralya merkezli madencilik şirketi Rio Tinto, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Rio Tinto’ya göre yıl boyunca daha düşük fiyatlara rağmen şirketin demir cevheri operasyonları en büyük kazanç kaynağı olmaya devam etti. Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde üretim 327,3 milyon mt ile büyük ölçüde yatay seyrederken, sevkiyatlar ilk çeyrekteki doğal afetler kaynaklı aksaklıkların ardından ikinci yarıda kaydedilen rekor madencilik oranları ve güçlü sevkiyat performansı sayesinde kısmen telafi edilmesine rağmen yıllık bazda hafif düşüşle 326,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Pilbara demir cevheri fiyatları ortalama 90$/mt dmt (kuru metrik ton) seviyesine gerilerken, bu durum segment bazında AVFÖK değerinin %11 düşüşle 15,2 milyar $ seviyesine inmesine yol açtı. Buna rağmen operasyonlar 10,6 milyar $ faaliyetlerden nakit akışı ve 6,1 milyar $ serbest nakit akışı yarattı. Pilbara’da birim nakit maliyetler 23,5$/wmt (ıslak metrik ton) olarak kaydedildi. Bu rakam enflasyon, daha yüksek iş endeksi ve afetler sonrası toparlanma maliyetleri nedeniyle yıllık bazda hafif artış gösterirken, verimlilik iyileştirmeleri artışı kısmen dengeledi. Kanada’da ise Iron Ore Company of Canada kapsamında gerçekleştirilen üretim, maden sahası ve ekipman güvenilirliği sorunları nedeniyle yıllık bazda hafif düşüşle 9,3 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Rio Tinto, Gine’deki büyük uzun vadeli büyüme projesi Simandou’da ilerleme kaydederek Aralık 2025’te ilk cevher sevkiyatını gerçekleştirdi. Rio Tinto’nun Çinli ortaklar ve Gine Hükümeti ile birlikte çoğunluk hissesine sahip olduğu SimFer ortak girişimi, yıllık 60 milyon mt yüksek tenörlü demir cevheri kapasitesini hedefliyor. Demir yolu ve liman altyapısının tam olarak devreye alınmasının ardından kademeli kapasite artışı öngörülüyor. Portföy genelinde toplam demir cevheri satışları 2025 yılında 342 milyon mt seviyesine ulaşırken, şirket 2026 yılı için Simandou’dan 5-10 milyon mt başlangıç tonajları dahil olmak üzere toplam 343-366 milyon mt demir cevheri satışı öngörüyor. Fiyat baskılarına rağmen demir cevheri, Pilbara’daki ikame maden yatırımları sayesinde orta vadede yıllık 345-360 milyon mt sistem kapasitesini sürdürme ve maliyet rekabetçiliğini koruma hedefi doğrultusunda Rio Tinto’nun stratejisinin merkezinde yer almaya devam ediyor.