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BlueScope, Rio Tinto ve BHP düşük karbonlu demir projesi için fon aldı

Salı, 17 Haziran 2025 11:38:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın önde gelen şirketleri BlueScope, Rio Tinto ve BHP tarafından oluşturulan NeoSmelt konsorsiyumu, Batı Avustralya’da kurmayı planladığı pilot tesis için Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı’ndan (ARENA) fon desteği aldı.

Ayrıca projeye Avustralya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Woodside Energy ile Japonya merkezli Mitsui & Co. Ltd.’nin Avustralya’daki bağlı kuruluşu Mitsui Iron Ore Development da katıldı. Tüm ortakların projede eşit hissesi bulunacağı belirtildi.

Böylelikle ARENA, NeoSmelt projesinin ön mühendislik ve tasarım çalışmalarına 19,8 milyon Avustralya doları tahsis etti. Proje kapsamında Kwinana sanayi bölgesinde Avustralya’nın en büyük elektrikli izabe fırını pilot tesisinin inşa edilmesi planlanıyor. Bu sayede doğrudan indirgenmiş demir (DRI)-elektrikli izabe fırını yönteminde Pilbara demir cevheri kullanılarak düşük karbonlu demir üretiminin mümkün olduğunun gösterilmesi amaçlanıyor.

Fizibilite aşamasındaki projenin başarılı olması halinde geleneksel çelik üretimine alternatif sunarak küresel demir-çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlama potansiyeli bulunuyor. Fizibilite çalışmaları, 2026 yılında nihai yatırım kararının verilmesine yardımcı olacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma BlueScope BHP Rio Tinto 

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