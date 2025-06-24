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Rio Tinto, Hope Downs 2 demir cevheri projesi için onay aldı ve büyük ölçekli yatırım açıkladı

Salı, 24 Haziran 2025 10:51:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, yerel madencilik şirketi Hancock Prospecting ile birlikte Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan Hope Downs 2 demir cevheri projesini geliştirmek üzere 1,6 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Bununla birlikte ortaklar, proje kapsamındaki Hope Downs 2 ve Bedded Hilltop yataklarından demir cevheri çıkarmak için gerekli tüm eyalet ve federal hükümet onaylarını aldı. Yatakların toplam üretim kapasitesi yıllık 31 milyon mt seviyesinde yer alacak ve Rio Tinto ile Hancock’ın ortak girişimi olan Hope Downs’ın üretimini destekleyecek.

Öte yandan Hope Downs 2 ve Bedded Hilltop’tan çıkarılan cevher, işlenmek üzere Hope Downs 1’e sevk edilecek. Söz konusu yataklarda üretimin 2027 yılında başlaması planlanıyor.

Ayrıca Rio Tinto, önümüzdeki üç yıl içerisinde yeni madenlere, tesislere ve ekipmanlara 13 milyar $’ın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Yatırım Rio Tinto 

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