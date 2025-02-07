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Nippon Steel, US Steel devralımını tamamlamak için gerekeni yapacak

Cuma, 07 Şubat 2025 14:58:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, 31 Aralık tarihinde sona eren 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yayımladığı konsolide mali ve operasyonel sonuçlarında, iş stratejisi ve ABD’deki yeni yönetimin politikaları doğrultusunda US Steel devralımını tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Bununla birlikte ABD’nin sanayi sektörlerinin, ekonomisinin ve ulusal güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını taahhüt etti. Şirket ayrıca devralıma yapılan yasa dışı müdahaleye çözüm getirilmesi için hem kendisinin hem de US Steel’in dava açtığını hatırlattı.

Öte yandan söz konusu dönemde Nippon Steel’in net kârı, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %17,6 düşüşle 386,39 milyar JPY (2,54 milyar $) seviyesine gerilerken, net satış geliri yıllık %1,3 düşerek 6,55 trilyon JPY (43,06 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel’in faaliyet kârı yıllık %8,5 düşüşle 566,13 milyar JPY (3,72 milyar $) seviyesinde yer aldı.

2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle 9,78 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %0,4 artışla 7,98 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nippon Steel, ham çelik üretimi ile çelik satışlarının mevcut mali yılın tamamında sırasıyla yaklaşık 40 milyon mt ve yaklaşık 31,50 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Ayrıca satış gelirinin 2024-25 mali yılında 8,6 trilyon JPY seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Devralım & Birleşme Nippon Steel US Steel 

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