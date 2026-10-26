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Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yıllık %0,6 azaldı

Pazartesi, 26 Ekim 2026 11:47:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %4,7 ve yıllık %0,6 düşüşle 6,34 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %11,7 ve yıllık %2,8 düşüşle 4,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 60,32 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,2 azalarak 43,84 milyon mt seviyesine geriledi.

Japonya'nın Eylül ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün Eylül 2026 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil 358.700 4,1 10,9
Çubuk 536.100 20,2 -6,5
Filmaşin 114.400 2,1 9,0
Kalın levha 645.000 -3,3 0,6
Sıcak haddelenmiş geniş şerit 2.547.600 -14,1 -7,7
Soğuk haddelenmiş geniş şerit 1.062.100 -13,5 -6,2
Galvanizli sac 669.100 -5,0 -2,6
Kaynaklı boru 225.800 8,5 -9,0
Etiketler: Profil Pik Demir Filmaşin Boru Galvanizli Ham Çelik Levha Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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