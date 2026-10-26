Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yıllık %0,6 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %4,7 ve yıllık %0,6 düşüşle 6,34 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %11,7 ve yıllık %2,8 düşüşle 4,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 60,32 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,2 azalarak 43,84 milyon mt seviyesine geriledi.
Japonya'nın Eylül ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Eylül 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|358.700
|4,1
|10,9
|Çubuk
|536.100
|20,2
|-6,5
|Filmaşin
|114.400
|2,1
|9,0
|Kalın levha
|645.000
|-3,3
|0,6
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.547.600
|-14,1
|-7,7
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.062.100
|-13,5
|-6,2
|Galvanizli sac
|669.100
|-5,0
|-2,6
|Kaynaklı boru
|225.800
|8,5
|-9,0