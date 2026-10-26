Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yıllık %0,6 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %4,7 ve yıllık %0,6 düşüşle 6,34 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %11,7 ve yıllık %2,8 düşüşle 4,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 60,32 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,2 azalarak 43,84 milyon mt seviyesine geriledi.

Japonya'nın Eylül ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: