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Arjantin'in ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında aylık %4,7 azaldı

Cuma, 30 Ekim 2026 10:55:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin çelik sektörü birliği Acero Argentino (AA), yayımladığı sektör raporunda ülkenin ham çelik üretiminin Eylül ayında Ağustos ayında kaydedilen 366.700 mt seviyesinden 349.500 mt seviyesine gerilediğini açıkladı.

Eylül ayında bir önceki aya kıyasla sıcak rulo sac üretimi %24,5 düşüşle 150.400 mt, soğuk rulo sac üretimi %1,9 düşüşle 103.100 mt seviyesinde yer alırken, uzun mamul üretimi %11 artışla 138.600 mt seviyesine yükseldi.

2025 yılının Eylül ayına kıyasla ham çelik üretimi %2, sıcak rulo sac üretimi %25,6 ve soğuk rulo sac üretimi %3,1 azalırken, uzun mamul üretimi %24,1 arttı.

AA'ya göre Arjantin'de sanayi faaliyetleri sektörler arasında belirgin farklılıklar göstermeye devam ediyor. Faaliyetler ağırlıklı olarak enerji, tarım ve madencilik sektörlerinin desteğiyle sürerken, iç tüketimdeki yavaş toparlanma nedeniyle inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri geride kalıyor.

AA, özellikle Çin'in yapısal kapasite fazlası ve dünya genelinde antidamping anlaşmazlıklarına yol açan fiyat seviyeleri nedeniyle değer zincirinin tamamında artan ithalat baskısının ülkedeki mevcut zorlukları daha da ağırlaştırdığını ekledi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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