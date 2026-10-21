 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya'nın...

Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yıllık %0,8 geriledi

Çarşamba, 21 Ekim 2026 09:29:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABr) tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026 yılının Eylül ayında, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 2,814 milyon mt seviyesine kıyasla %0,8 düşüşle 2,791 milyon mt oldu.

Aynı ayda ülkede haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,8 artışla 2,007 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yassı ürün üretimi %7,1 artışla 1,218 milyon mt olurken, uzun ürün üretimi %5,5 düşüşle 789.000 mt seviyesine geriledi.

Çelik ürünlerinin yurt içi satışları yıllık %2,3 düşüşle 1,832 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi %0,9 artışla 2,3 milyon mt seviyesine yükseldi. Çelik ihracatı %22,7 düşüşle 598.000 mt, ithalatı ise %34,6 artışla 600.000 mt oldu.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin beklentilerini ölçen Çelik Sektörü Güven Endeksi (ICIA), Eylül ayındaki 42,1 puandan Ekim ayında 44 puana yükseldi. Bu yükseliş sektör yöneticileri arasındaki kötümserliğin hafiflediğine işaret etse de endeks iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan eşiğinin altında kaldı.

Yöneticilerin kendi şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri de iyileşti. Mevcut koşullara yönelik endeks Eylül ayındaki 42,9 puandan Ekim ayında 44 puana yükselirken, gelecek altı aya ilişkin beklenti endeksi 45,1 puandan 46,4 puana çıktı.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %6,2 geriledi

17 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya'nın ham çelik üretimi Temmuz ayında yıllık bazda yatay seyretti

20 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında yatay seyretti

20 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’da çelik üretimi ve yerel satışlar 2026’nın Mayıs ayında yükseldi

23 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın çelik üretimi ve yerel satışları 2026’nın Nisan ayında yükseldi

26 May | Çelik Haberler

Brezilya’da çelik üretimi 2026’nın Mart ayında gerilerken, iç satışlar arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında geriledi

23 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,4 düştü

02 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayında geriledi

22 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %0,7 yükseldi

18 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis