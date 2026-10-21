Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yıllık %0,8 geriledi

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABr) tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026 yılının Eylül ayında, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 2,814 milyon mt seviyesine kıyasla %0,8 düşüşle 2,791 milyon mt oldu.

Aynı ayda ülkede haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,8 artışla 2,007 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yassı ürün üretimi %7,1 artışla 1,218 milyon mt olurken, uzun ürün üretimi %5,5 düşüşle 789.000 mt seviyesine geriledi.

Çelik ürünlerinin yurt içi satışları yıllık %2,3 düşüşle 1,832 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi %0,9 artışla 2,3 milyon mt seviyesine yükseldi. Çelik ihracatı %22,7 düşüşle 598.000 mt, ithalatı ise %34,6 artışla 600.000 mt oldu.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin beklentilerini ölçen Çelik Sektörü Güven Endeksi (ICIA), Eylül ayındaki 42,1 puandan Ekim ayında 44 puana yükseldi. Bu yükseliş sektör yöneticileri arasındaki kötümserliğin hafiflediğine işaret etse de endeks iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan eşiğinin altında kaldı.

Yöneticilerin kendi şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri de iyileşti. Mevcut koşullara yönelik endeks Eylül ayındaki 42,9 puandan Ekim ayında 44 puana yükselirken, gelecek altı aya ilişkin beklenti endeksi 45,1 puandan 46,4 puana çıktı.