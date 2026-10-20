İtalya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yeniden arttı, yassı mamul üretimi %17 geriledi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Eylül ayında İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,1 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedilen sırasıyla %1,6 ve %3,5 oranındaki yıllık düşüşlerin ardından üretim Eylül ayında yeniden artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 15,9 milyon mt seviyesine ulaştı.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değilim (%) Ocak 1.722 +1,8 1.722 +1,8 Şubat 1.866 +2,7 3.588 +2,3 Mart 2.057 +0,2 5.645 +1,5 Nisan 1.931 +7,3 7.576 +2,9 Mayıs 2.027 +3,3 9.603 +3 Haziran 1.901 +6,2 11.504 +3,5 Temmuz 1.700 -1,6 13.204 +2,8 Ağustos 793 -3,5 13.997 +2,5 Eylül 1.918 +2,1 15.915 +2,4

Sıcak haddelenmiş mamul üretiminde iki ana ürün grubu arasındaki farklı yönlü seyir devam etti. Eylül ayında uzun mamul üretimi yıllık bazda değişmeyerek 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise uzun mamul üretimi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %4,7 artışla 9,6 milyon mt seviyesine ulaştı.

Buna karşılık, yassı mamul üretimi yeniden düşüş eğilimine girdi. Eylül ayında üretim yıllık %17 düşüşle 736.000 mt seviyesinde kaydedildi. 2026 yılının ilk dokuz ayında ise yassı mamul üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 azalarak 6,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.