İtalya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yeniden arttı, yassı mamul üretimi %17 geriledi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Eylül ayında İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,1 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedilen sırasıyla %1,6 ve %3,5 oranındaki yıllık düşüşlerin ardından üretim Eylül ayında yeniden artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 15,9 milyon mt seviyesine ulaştı.
|2026
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|Kümülatif
|Yıllık değilim (%)
|Ocak
|1.722
|+1,8
|1.722
|+1,8
|Şubat
|1.866
|+2,7
|3.588
|+2,3
|Mart
|2.057
|+0,2
|5.645
|+1,5
|Nisan
|1.931
|+7,3
|7.576
|+2,9
|Mayıs
|2.027
|+3,3
|9.603
|+3
|Haziran
|1.901
|+6,2
|11.504
|+3,5
|Temmuz
|1.700
|-1,6
|13.204
|+2,8
|Ağustos
|793
|-3,5
|13.997
|+2,5
|Eylül
|1.918
|+2,1
|15.915
|+2,4
Sıcak haddelenmiş mamul üretiminde iki ana ürün grubu arasındaki farklı yönlü seyir devam etti. Eylül ayında uzun mamul üretimi yıllık bazda değişmeyerek 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise uzun mamul üretimi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %4,7 artışla 9,6 milyon mt seviyesine ulaştı.
Buna karşılık, yassı mamul üretimi yeniden düşüş eğilimine girdi. Eylül ayında üretim yıllık %17 düşüşle 736.000 mt seviyesinde kaydedildi. 2026 yılının ilk dokuz ayında ise yassı mamul üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 azalarak 6,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.