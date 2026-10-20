 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya'nın...

İtalya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında yeniden arttı, yassı mamul üretimi %17 geriledi

Salı, 20 Ekim 2026 14:30:36 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Eylül ayında İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,1 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedilen sırasıyla %1,6 ve %3,5 oranındaki yıllık düşüşlerin ardından üretim Eylül ayında yeniden artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 15,9 milyon mt seviyesine ulaştı.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değilim (%)
Ocak 1.722 +1,8 1.722 +1,8
Şubat 1.866 +2,7 3.588 +2,3
Mart 2.057 +0,2 5.645 +1,5
Nisan 1.931 +7,3 7.576 +2,9
Mayıs 2.027 +3,3 9.603 +3
Haziran 1.901 +6,2 11.504 +3,5
Temmuz 1.700 -1,6 13.204 +2,8
Ağustos 793 -3,5 13.997 +2,5
Eylül 1.918 +2,1 15.915 +2,4

Sıcak haddelenmiş mamul üretiminde iki ana ürün grubu arasındaki farklı yönlü seyir devam etti. Eylül ayında uzun mamul üretimi yıllık bazda değişmeyerek 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise uzun mamul üretimi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %4,7 artışla 9,6 milyon mt seviyesine ulaştı.

Buna karşılık, yassı mamul üretimi yeniden düşüş eğilimine girdi. Eylül ayında üretim yıllık %17 düşüşle 736.000 mt seviyesinde kaydedildi. 2026 yılının ilk dokuz ayında ise yassı mamul üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 azalarak 6,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

Benzer Haber ve Analizler

İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %3,5 düştü

18 Eyl | Çelik Haberler

İtalya'nın çelik üretimi 2026'nın Temmuz ayında geriledi, 2025'in Aralık ayından bu yana ilk düşüş

04 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %0,8 düştü

25 Mar | Çelik Haberler

İtalya’da ham çelik üretimi 2024 yılında %5 düştü

21 Oca | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %15,1 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %9,3 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %42,2 düştü

20 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında düşüşünü sürdürdü

19 Tem | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı

18 May | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %2 düştü

16 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis