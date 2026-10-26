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Almanya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4 arttı

Pazartesi, 26 Ekim 2026 15:09:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %13 düşüşle 2,63 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk dokuz ayında ise ham çelik üretimi yıllık %4 yükselerek 26,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. WV Stahl, Eylül ayında kaydedilen düşüşün çoğunlukla oksijen konvertörlerinde gerçekleştirilen çelik üretiminin yıllık %20,2 azalmasından kaynaklandığını belirtti. Bu yılın ilk dokuz ayındaki üretim verilerini baz alarak 2026 yılı toplam ham çelik üretiminin 35,4 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Yılın ilk yarısındaki üretim verilerine dayanan bir önceki tahmini ise 37,3 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %19,9 düşüşle 1,56 milyon mt ve yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %2,6 artışla 16,49 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,6 düşüşle 2,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde ise yıllık %2,5 artışla 23,33 milyon mt seviyesine çıktı.

Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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