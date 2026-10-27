ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %5,1 azaldı - 43. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 24 Ekim 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %5,1 düşüşle 1,61 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %3 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,8 olarak kaydedildi. 17 Ekim'de sona eren önceki haftada üretim 1,70 milyon mt, kapasite kullanım oranı %80,9; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,56 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesindeydi.

2026'nın başından 24 Ekim'e kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %5,3 artışla 70,22 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 66,70 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %77 olarak kaydedilmişti.