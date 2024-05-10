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Nippon Steel US Steel devralımını üçüncü veya dördüncü çeyrekte tamamlamayı bekliyor

Cuma, 10 Mayıs 2024 14:33:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation 31 Mart tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin yayımladığı mali ve operasyonel sonuçlarında, US Steel devralımını mevcut mali yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde tamamlamayı beklediğini belirtti. Aynı zamanda her iki şirketin teknolojik yeteneklerini bir araya getirerek yaratacağı yeni değer zinciri sayesinde ABD’deki yüksek kaliteli çelik alıcılarının talebini karşılamayı amaçladığını ifade etti.

SteelOrbis’in hafta başında da bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, US Steel’in, Nippon Steel tarafından devralımına onay vermişti.

Öte yandan söz konusu mali yılda şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 587,90 milyar JPY’ye kıyasla 738,73 milyar JPY (4,74 milyar $) seviyesinde yer alırken net satışları yıllık %11,2 artarak 8,87 trilyon JPY (56,95 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte aynı yılda Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %0,5 artışla 40,51 milyon mt ve çelik sevkiyatları da yıllık %1,8 artışla 32,03 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket ayrıca 2024-25 mali yılında ham çelik üretiminin yaklaşık 40,5 milyon mt ve çelik sevkiyatlarının da yaklaşık 32 milyon mt seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Devralım US Steel Nippon Steel 

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