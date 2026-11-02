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TÇÜD: Türkiye'nin ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında arttı, ihracat ve ithalatı geriledi

Pazartesi, 02 Kasım 2026 14:18:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Eylül ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 3,21 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk dokuz ayında ülkenin ham çelik üretimi %6,1 artışla 29,77 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin kütük üretimi yıllık bazda değişmeyerek 17,81 milyon mt, slab üretimi ise %16,6 artışla 11,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin nihai mamul üretimi yıllık %2,7 artışla 32,72 milyon mt olurken, nihai mamul tüketimi %2,2 artışla 29,5 milyon mt seviyesine yükseldi.

Eylül ayında Türkiye'nin çelik ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 1,27 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %0,8 artışla 902,55 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ülkenin çelik ihracatı yıllık %1,9 artışla 11,59 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,6 artışla 7,9 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında yılın ilk dokuz ayında yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %4,7 düşüş ve %2,6 artışla yine sırasıyla 4,76 milyon mt ve 6,08 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %64,8 artışla 749.284 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin çelik ithalatı Eylül ayında yıllık %22,3 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %12,8 düşüşle 908,39 milyon $ oldu. Ocak-Eylül döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,7 düşüşle 13,35 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 düşüşle 9,36 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Eylül döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %2,4 ve %12,8 düşüşle yine sırasıyla 6,62 milyon mt ve 1 milyon mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %7,9 düşüşle 5,71 milyon mt seviyesinde bildirildi.

Yılın ilk dokuz ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen %77,92 seviyesinden %84,46 seviyesine çıktı.

TÇÜD'ün açıklamasında dokuz aylık dönemde toplam çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalât payının %44,1 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yassı mamul tüketimi içindeki ithalâtın payı ise %58,5'e ulaştı. Dernek, tüm bu gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki dönemde ihracat kompozisyonunun daha yüksek katma değerli ürünler lehine geliştirilmesi, düşük karbonlu çelik üretimine yönelik yatırımların hızlandırılması, iç piyasada dampingli ve devlet destekli ithalatın fiyat baskısının sınırlandırılması ve sektörün sürdürülebilir rekabet gücünün artırılabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ham çelik üretimi - Eylül 2026

Etiketler: Kütük Slab Ham Çelik Yarı Mamul Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Görüş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 100 mm
Kenar Uzunluğu2 100 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 120 mm
Kenar Uzunluğu2 120 mm
  SAE,EN,B,CK,ATM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 140 mm
Kenar Uzunluğu2 140 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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