Dünya ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ayında %0,2 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026'nın Eylül ayında yıllık %0,2 düşüşle 142,4 milyon mt olduğunu açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında ise ham çelik üretimi %0,7 düşüşle 1,37 milyar mt oldu.

Eylül ayında Asya ve Okyanusya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 104 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %0,1 artışla 73,6 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle 6,3 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %1,9 artışla 13,9 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %3,6 artışla 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Eylül ayında yıllık %5 düşüşle 10,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 3,2 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %13 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüşle 6,1 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %6,2 artışla 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,4 artışla 9,3 milyon mt olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %4,3 artışla 7,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,2 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %0,8 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Eylül ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %10,6 artışla 2,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %20,4 düşüşle 3,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Eylül 2026