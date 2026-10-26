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OYAK Maden Metalürji Grubu'nun net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde sertçe yükseldi

Pazartesi, 26 Ekim 2026 11:30:12 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıklayarak nihai çelik üretimi, satış tonajları ve kapasite kullanım oranlarındaki artışla birlikte kârlılığının yükseldiğini bildirdi.

Net kâr 11,51 milyar TL'ye yükseldi

Ocak-Eylül döneminde grubun net kârı, 2025 yılının aynı dönemindeki 2,52 milyar TL seviyesinden %357,5 artışla 11,51 milyar TL'ye yükselirken, satış gelirleri yıllık %32,4 artışla 195,86 milyar TL oldu.

Grubun faaliyet kârı yıllık %60,4 artışla 9,50 milyar TL'ye, AVFÖK değeri ise %70,2 artışla 22,35 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde AVFÖK marjı %8,9'dan %11,4'e, net kâr marjı ise %1,7'den %5,9'a yükseldi.

Ham çelik üretimi 6,9 milyon mt oldu

Yılın ilk dokuz ayında grup, 2,8 milyon mt'u Ereğli tesislerinde ve 4,1 milyon mt'u İskenderun tesislerinde olmak üzere toplam 6,9 milyon mt ham çelik üretti. Grubun yassı çelik üretimi yıllık %15,5 artışla 5,71 milyon mt'a, uzun çelik üretimi ise %24,2 artışla 769.000 mt'a ulaştı.

Aynı dönemde grubun sıvı çelik kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemindeki %82 seviyesinden %98'e yükselirken, ham çelik kapasite kullanım oranı %81'den %96'ya çıktı.

Satışlarda iç pazar ağırlığını korudu

Grubun yassı çelik satışları yıllık %13,4 artışla 5,64 milyon mt'a yükselirken, bu tonajın yaklaşık 4,7 milyon mt'u iç piyasaya satıldı. Uzun çelik satışları ise yıllık %18,2 artışla 741.000 mt'a ulaşırken, bunun 734.000 mt'u yurt içindeki müşterilere gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde ihracat, grubun toplam satışlarının %14'ünü oluştururken, Türkiye pazarı çelik satışlarında başlıca pazar olmayı sürdürdü.

Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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