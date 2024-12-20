Nippon Steel, US Steel devralımı konusunda yabancı yatırım komitesini halen ikna edemedi

Reuters’ta yer alan bir habere göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel, US Steel devralımına ilişkin ABD Yabancı Yatırım Komitesinden (CFIUS) henüz onay alamadı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Nippon Steel, üreticiye en az 2,7 milyar $ yatırım yapacağını, işten çıkarmalara gitmeyeceğini ve şirkete ait tesislerin kapatılmayacağını söz vermiş olsa da CFIUS’in pek çok üyesinden anlaşmaya güçlü bir destek çıkmadı. Japon şirket ayrıca US Steel’in genel merkezinin Pittsburgh’ta kalacağını, bağlı kuruluşu Nippon Steel North America’ya ait bir Amerikan şirketi olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini, yönetim kurulunun çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturacağını ve şirketin öncelikli olarak ABD’de yerel talebi karşılayacağını da taahhüt etmişti.

CFIUS tarafından yapılan açıklamada, “Komite, karşı tarafın vadettiği önlemlerin etkili olup olmayacağı veya ulusal güvenliğe yönelik riskleri giderip gidermeyeceğine ilişkin fikir birliğine varamadı,” ifadelerine yer verildi.

Komitenin söz konusu devralıma yönelik incelemesi devam ediyor ve incelemenin 23 Aralık tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca CFIUS’in devralımı onaylayabileceği, başkanın engellemesini önerebileceği veya incelemenin süresini uzatabileceği belirtiliyor. Komite üyelerinin çıkmaza düşmesi halinde kararın Başkan Biden’a bırakılacağı vurgulanıyor.

Öte yandan basında çıkan diğer haberlerde, ABD Temsilciler Meclisi İşçi Partisi Grubu’nun da anlaşmanın Biden tarafından engellenmesini talep ettiği ve devralımın yerel çelik sektörünün geleceği açısından tehdit oluşturduğunu söyledikleri belirtildi. Grup, Nippon Steel’in sözlü güvencelerine rağmen verdikleri sözü tutacaklarına dair yazılı bir taahhütte bulunmadıklarını savundu.

Ayrıca 20 Ocak tarihinden önce nihai karar verilmemesi halinde koltuğu Biden’dan devralacak olan Donald Trump, anlaşmayı engelleyecek.