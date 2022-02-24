Metalloinvest’in satış gelirleri demir cevheri talebinin toparlanmasıyla 2021’de yükseldi

Perşembe, 24 Şubat 2022 16:04:43 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın lider demir cevheri üreticisi Metalloinvest 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında Metalloinvest’in net kârı 2020 yılında kaydedilen 1,33 milyar $’a kıyasla 4,11 milyar $ olurken, şirketin satış gelirleri olumlu piyasa koşulları ve küresel pazarlarda demir cevheri ile çelik ürünlerine yönelik talebin canlanmasıyla yıllık bazda %65,4 artışla 10,60 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü maliyetlere kıyasla artan gelir sayesinde 2020 yılında kaydedilen 2,47 milyar $’a kıyasla 5,75 milyar $ olurken, AVFÖK marjı da bir önceki yıl kaydedilen %38,5’ten %54,3’e yükseldi.

Öte yandan 2021 yılında Metalloinvest’in ham çelik üretimi ise yılın üçüncü çeyreğinde OEMK’nın 4 No’lu elektrik ark ocağında gerçekleştirilen bakım çalışmalarının sonucunda bir önceki yıla kıyasla %1,3 düşüş göstererek 4,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirketin demir cevheri üretimi onarım çalışmalarının aksama süresindeki düşüş ve ekipman verimliliğindeki artış nedeniyle yıllık %0,8 artışla 40,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.