ArcelorMittal 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını %72 artırdı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyrekte kaydedilen 1,79 milyar $ net kâra kıyasla 377 milyon $ net kâr elde etti. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise sevkiyat tonajlarının döneme bağlı olarak azalmasıyla önceki çeyreğe kıyasla %1,7 düşüşle 15,66 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü önceki çeyrekte kaydedilen 1,86 milyar $’dan 1,51 milyar $’a geriledi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin net kârı yıllık %72,1 artışla 2,97 milyar $, satış geliri ise yıllık %2,8 düşüşle 46,38 milyar $ oldu. Şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 5,39 milyar $’a kıyasla 4,95 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 42,8 milyon mt olurken demir cevheri üretimi yıllık %19,8 artışla 35,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %0,7 artışla 41 milyon mt oldu.