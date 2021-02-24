Metalloinvest’in net kârı döviz kurlarındaki farklı eğilimler nedeniyle 2020 yılında düşüş gösterdi

Çarşamba, 24 Şubat 2021 15:38:58 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın lider demir cevheri üreticisi Metalloinvest, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında, Metalloinvest’in net kârı, ruble/dolar kurlarının farklı eğilimleri nedeniyle yıllık bazda %22,8 düşüşle 1,34 milyar $ olurken, şirketin satış geliri yıllık bazda %7,9 düşüşle 6,41 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda, şirketin AVFÖK’ü piyasa yapısındaki değişiklikler nedeniyle yıllık bazda %1,7 düşerek 2,47 milyar $ olurken, AVFÖK marjı da bir önceki yıl kaydedilen %36,1’den %38,5’e yükseldi.

2020 yılında, Metalloinvest’in ham çelik üretimi ise 2019 yılında Ural Steel’de bulunan elektrik ark ocağında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, OEMK’da yapılan onarım süresi optimizasyonu ve Rolling Mill 2800’de üretilen ürünlere yönelik talebin toparlanması nedeniyle bir önceki yıla kıyasla %2 artış göstererek 4,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirketin demir cevheri üretimi yıllık %0,5 artışla 40,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu artış işlenmiş cevherin özelliklerindeki değişim nedeniyle üretkenlikte kaydedilen artışa bağlanıyor. Şirketin demir cevheri sevkiyatları Avrupa’ya yapılan pelet sevkiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık %6,5 artarak 28,7 milyon mt oldu. Aynı dönemde şirketin pik demir sevkiyatları yıllık %28,4 düşüşle 1,24 milyon mt olurken, nihai mamul sevkiyatları yıllık %1,5 artışla 4,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, olumlu piyasa koşullarının 2021 yılının başında devam etmesini bekliyor.