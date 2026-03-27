 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mechel’in...

Mechel’in ham çelik ve kömür üretimi 2025'in son çeyreğinde arttı, yıllık üretim geriledi

Cuma, 27 Mart 2026 13:49:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli önde gelen madencilik ve çelik gruplarından Mechel, 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl geneline ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Mechel’in ham çelik üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %6,9 artışla 838.000 mt olurken, pik demir üretimi çeyreklik bazda %3,8 artışla 716.000 mt seviyesine yükseldi. Şirketin kömür üretimi ise çeyrek bazda %82,3 artışla 2,34 milyon mt olarak kaydedildi. Öte yandan 2025 yılı genelinde şirketin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle 3,29 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %3,9 azalışla 2,87 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2025 yılı kömür üretimi ise yıllık %32,9 düşüşle 7,28 milyon mt oldu.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde Mechel’in konsantre koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %43,9 düşüşle 419.000 mt seviyesine gerilerken, üçüncü taraflara satışlar söz konusu dönemde çeyrekten çeyreğe %48,6 düşüşle 151.000 mt oldu. 2025 yılı genelinde ise şirketin konsantre koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık %29,3 azalışla 2,86 milyon mt olurken, üçüncü taraflara satışlar yıllık %45,2 düşüşle 1,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde şirketin demir cevheri konsantresi sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla %15,5 düşüşle 377.000 mt olurken, 2025 yılı genelinde söz konusu sevkiyatlar yıllık %12,6 artışla 1,66 milyon mt seviyesine ulaştı.

Şirketin kok satışları 2025 yılının dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,5 artışla 420.000 mt olurken, yıl genelinde Mechel’in kok satışları yıllık %11,7 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesine geriledi. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları söz konusu yılın dördüncü çeyreğinde 21.000 mt olarak kaydedildi.

2025 yılı genelinde şirketin toplam uzun mamul satışları yıllık %8 düşüşle 2,24 milyon mt olurken, yassı mamul satışları yıllık %12,8 düşüşle 191.000 mt seviyesinde gerçekleşti.


iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis