ArcelorMittal Kryvyi Rih savaş dönemindeki zorluklara rağmen 2025 yılında üretimini artırdı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), 2025 yılının tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz yılda şirketin pik demir üretimi yıllık %16,9 artışla 2,53 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %2,3 artışla 1,69 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan 2025 yılında AMKR’nin nihai mamul üretimi yıllık %1,4 artışla 1,56 milyon mt seviyesine çıkarken, konsantre demir cevheri üretimi yıllık %6,7 artışla 7,56 milyon mt ve kok üretimi 2024 yılına kıyasla %6,4 artarak 1,46 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Savaş koşulları operasyonlar üzerinde halen baskı kuruyor

Operasyonel göstergelerdeki iyileşmeye rağmen şirket, 2025 yılının son derece zorlu geçtiğinin altını çizdi. Devam eden askeri risklerin, enerji altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıların, elektrik arzındaki kesintilerin, yüksek elektrik fiyatlarının ve elektrik ithalatına duyulan ihtiyacın faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca yüksek lojistik maliyetleri ve ihracat piyasasındaki zorlu koşulların da performansı sınırlandıran unsurlar olarak öne çıktığını kaydetti.

Yıl boyunca çelik üretimi sınırlı şekilde devam ederken, madencilik faaliyetlerinin savaş öncesi seviyelerin altında kaldığını belirtti. Bu nedenle toplam üretimin hem planlanan hedeflerin hem de savaş öncesinde ulaşılan tarihsel seviyelerin belirgin biçimde gerisinde kaldığını vurguladı.

İstikrarın sağlanması ve üretim kapasitesinin korunması öncelik

Bu koşullar altında ArcelorMittal Kryvyi Rih, 2025 yılında operasyonların istikrara kavuşturulmasını önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Şirket, bir önceki yıla kıyasla pik demir, ham çelik, nihai mamul ve kok üretimini artırdı.

Şirket yönetimi, 2025 yılını “hayatta kalma ve sürekli uyum” dönemi olarak tanımladı. Üretim programları sık sık revize edilirken, iki yüksek fırının başlangıçta planlandığı şekilde kesintisiz şekilde çalıştırılamadığı ve elektrik arzındaki kısıtlamaların madencilik performansını da olumsuz etkilediği belirtildi.

SKDM yeni bir baskı unsuru

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) devreye girmesinin, şirket için ilave bir zorluk yarattığına dikkat çekildi. ArcelorMittal Kryvyi Rih, SKDM’nin hem ek maliyet hem de AB’ye ihracat açısından potansiyel bir engel yarattığını, mekanizmanın tam etkisinin ise 2026 yılında daha net hissedileceğini aktardı.

İleriye dönük olarak şirket, kısa vadedeki önceliğinin savaş koşulları altında pazardaki varlığını sürdürmek, istihdamı korumak ve üretimi devam ettirmek olduğunu vurguladı. Yatırımlar yalnızca kritik öneme sahip projelerle sınırlı tutulurken, öngörülerin temkinli kaldığı ve özellikle adil ve düzenlenmiş elektrik fiyatları konusunda devlet desteği çağrısının sürdüğü paylaşıldı. ArcelorMittal Kryvyi Rih, Ukrayna’da varlık göstermeye devam edeceğini ve savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını taahhüt etti.