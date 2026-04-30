ArcelorMittal’in net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda artarken yıllık bazda düştü, politikalardan destek bekleniyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ArcelorMittal 2025 yılının son çeyreğinde kaydedilen 177 milyon $ net kâra kıyasla 575 milyon $ net kâr kaydetti. Şirketin net kârı yıllık bazda ise 2025’in ilk çeyreğinde kaydedilen 805 milyon $’a kıyasla %28,6 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ortalama çelik satış fiyatlarındaki artışın etkisiyle önceki çeyreğe kıyasla %3,2 ve yıllık %4,5 artışla 15,46 milyar $ oldu.

Aynı dönemde faaliyet kârı önceki çeyrekte kaydedilen 327 milyon $’dan 753 milyon $’a yükselirken, yıllık bazda 825 milyon $’dan %8,7 düşüş gösterdi. Şirketin AVFÖK’ü ise Kuzey Amerika segmentindeki iyileşmenin desteğiyle önceki çeyrekte kaydedilen 1,59 milyar $’a kıyasla %5,4 ve yıllık %6,3 artışla 1,68 milyar $ seviyesinde yer aldı. Şirketin ton başına AVFÖK değeri önceki çeyrekteki 123$/mt seviyesinden 131$/mt seviyesine yükselirken, yıllık bazda 116$/mt seviyesine kıyasla 15$/mt artış kaydetti.

Üretim artarken sevkiyatlar geriledi

2026 yılının ilk çeyreğinde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi önceki çeyreğe kıyasla %3,9 artışla 13,3 milyon mt olurken, yıllık bazda %10,1 düşüş gösterdi. Şirketin toplam çelik sevkiyatları ise önceki çeyreğe kıyasla %1,5 ve yıllık %5,9 düşüşle 12,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam demir cevheri üretimi önceki çeyrekteki 13,1 milyon mt seviyesinden 12,9 milyon mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %9,3 artış gösterdi. ArcelorMittal Mines Canada ve Liberya operasyonlarındaki demir cevheri üretimi ise yıllık %15,5 artışla 9,7 milyon mt oldu. Söz konusu operasyonların demir cevheri sevkiyatı ise yıllık %25 artışla 10 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika ve Avrupa performansı ayrıştı

Şirketin Kuzey Amerika segmentinde satış geliri, çelik sevkiyatlarındaki %5,2’lik ve ortalama çelik satış fiyatlarındaki %3,5’lik artışa bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla %8,3 artışla 3,3 milyar $ seviyesine yükseldi. Segmentin satış geliri yıllık bazda da %14,6 artış kaydetti. Kuzey Amerika segmentinin AVFÖK’ü pozitif fiyat-maliyet etkisi ve daha yüksek çelik sevkiyatlarının desteğiyle önceki çeyrekte kaydedilen 204 milyon $’dan 383 milyon $’a çıkarken, yıllık bazda 475 milyon $’dan %19,4 düşüş gösterdi.

Avrupa segmentinde ise satış geliri, çelik sevkiyatlarındaki %8,1’lik artış ve daha yüksek ortalama çelik satış fiyatlarının etkisiyle önceki çeyreğe kıyasla %10,6, yıllık bazda ise %3,2 artışla 7,4 milyar $ oldu. Avrupa segmentinin AVFÖK’ü, yüksek sevkiyatların olumlu etkisinin ücretsiz karbon tahsisatlarındaki düşüş dahil olmak üzere negatif fiyat-maliyet etkisiyle dengelenmesi sonucu önceki çeyrekteki 518 milyon $’dan 501 milyon $’a gerilerken, yıllık bazda %35,4 artış kaydetti. Şirket, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) devreye girmesiyle ilave karbon maliyetlerinin ikinci çeyrekten itibaren çelik fiyatlarıyla telafi edilmesinin beklendiğini belirtti.

Avrupa’daki politikalardan destek bekleniyor

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, şirketin ilk çeyrek performansının Orta Doğu’daki belirsiz görünüme rağmen dirençli olduğunu ve 131$/mt seviyesindeki ton başına AVFÖK değerinin küresel ölçekte çeşitlendirilmiş varlık portföyünün ve şirket stratejisinin istikrarlı şekilde uygulanmasının faydalarını yansıttığını söyledi.

Mittal, son üç ayda özellikle Avrupa’daki politika ortamında SKDM ve yeni kota mekanizması dahil olmak üzere olumlu yapısal değişimlerle şirketin temel göstergelerinin iyileştiğini ifade etti. Avrupa’ya yönelik ithalatın 1 Temmuz’dan itibaren belirgin şekilde azalmasının beklendiğini belirten Mittal, ArcelorMittal’in hem mevcut kapasitesi hem de devre dışı kapasiteleri yeniden başlatma imkanı sayesinde bu olumlu ortamdan yararlanabilecek konumda olduğunu söyledi. Mittal ayrıca şirketin stratejik büyüme projelerinin toplamda 1,8 milyar $ ilave AVFÖK katkısı sağlamasının beklendiğini, bu projelerin AMNS India’nın Hazira tesisinin genişletilmesini, Liberya’daki madencilik faaliyetlerinin artırılmasını, Calvert’teki yeni elektrik ark ocağının tam kapasiteye çıkarılmasını ve enerji dönüşümüne yönelik çeşitli fırsatları içerdiğini ifade etti. Şirketin Dunkirk’teki yeni elektrik ark ocağı yatırımına nihai yatırım kararı almış olmasından da memnuniyet duyduklarını belirten Mittal, yeni politikaların fiyat ve tonaj ortamında belirgin iyileşme yaratmasının beklendiğini söyledi.