Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2025 yılında düşüş gösterdi

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3 artışla 564.000 mt ve pik demir üretimi çeyreklik bazda değişmeyerek 496.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %1 artışla 271.000 mt’a çıkarken, nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %4 yükselerek 613.000 mt seviyesinde yer aldı. Özellikle yassı mamul üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %10 artışla 291.000 mt ve uzun mamul üretimi çeyreklik bazda %1 düşüşle 322.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda yatay seyrederek 3,98 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %21 düşerek 1,34 milyon mt seviyesine geriledi. 2024 yılının Aralık ayında saldırıların yoğunlaşması sebebiyle Metinvest, Pokrovske kömür madenindeki operasyonları durdurmuştu. Daha sonrasında enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve güvenlik sorununun artması sebebiyle hem maden hem de zenginleştirme tesisini askıya almıştı. Ayrıca şirketin toplam kok üretimi de üçüncü çeyreğe kıyasla %3 düşüşle 279.000 seviyesine indi.

2025 yılında Metinvest’in toplam ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 2,02 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %2 azalışla 1,78 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Yarı mamul üretimi 2024 yılına kıyasla %3 düşüşle 839.000 mt seviyesine gerilerken, nihai mamul üretimi yıllık %13 artarak 2,43 milyon mt seviyesine çıktı. Bununla birlikte yassı mamul üretimi bir önceki yıla kıyasla %20 yükselişle 1,11 milyon mt ve uzun mamul üretimi de yıllık %7 artışla 1,32 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı yılda şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık bazda değişmeyerek 15,70 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi de 2024 yılına kıyasla %5 artarak 6,33 milyon mt seviyesine çıkt. Öte yandan toplam kok üretimi yıllık %2 düşerek 1,10 milyon mt seviyesine indi.