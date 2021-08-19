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Metalloinvest’in satış gelirleri artan demir cevheri ve çelik fiyatları nedeniyle ilk yarıda yükseldi

Perşembe, 19 Ağustos 2021 12:17:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın lider demir cevheri üreticisi Metalloinvest, yılın 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ilk yarısında ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ilk yarısında, Metalloinvest’in net kârı, ruble/dolar kurlarının farklı eğilimleri ve piyasa koşullarının desteğiyle yıllık bazda %308,8 artışla 2,16 milyar $ olurken, şirketin satış gelirleri artan demir cevheri ve çelik fiyatları nedeniyle yıllık bazda %64,7 artışla 5,06 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin AVFÖK’ü satış maliyetlerini azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak için uygulanan kapsamlı uzun vadeli program nedeniyle yıllık bazda %175,1 artarak 2,92 milyar $ olurken, AVFÖK marjı da bir önceki yıl kaydedilen %36,6’ten %61’e yükseldi.

İlk yarıda, Metalloinvest’in ham çelik üretimi ise çalışma günlerinin azalmasının sonucunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde, şirketin demir cevheri üretimi, bakım çalışmalarının optimizasyonu ve demir cevheri kalitesinin artmasıyla yıllık %1,2 artışla 20,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin demir cevheri sevkiyatları yıllık %0,2 artarak 3,4 milyon mt oldu. Aynı dönemde şirketin pik demir sevkiyatları yıllık %1,8 artışla 716.000 mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Metalloinvest yeşil metalürji projelerine yatırım çekmek üzere Belgorod bölgesiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, 2021-2026 yıllarında Lebedinsky GOK ve Alexey Ugarov OEMK’nın geliştirilmesine 160 milyar RUB’un üzerinde yatırım yapacak.


Etiketler: hammaddeler  çelik üretimi  demir cevheri  Metalloinvest  pik demir  Rusya  BDT  ham çelik  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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