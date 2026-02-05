ArcelorMittal 2025’te daha düşük satış gelirine rağmen net kârını artırdı, 2026’da çelik talebinin büyümesi bekleniyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal 2025’in son çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal geçtiğimiz yılın son çeyreğinde önceki çeyrekte kaydedilen 377 milyon $ net kâra kıyasla 177 milyon $ net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise sevkiyatların azalmasına bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla %4,4 düşüşle 14,97 milyar $ oldu. Aynı dönemde faaliyet kârı %39,9 düşüşle 327 milyon $’a geriledi. Şirket son çeyrekte AVFÖK değerini 1,51 milyar $’dan 1,59 milyar $’a çıkardı. Bu gelişmede madencilik faaliyetlerindeki iyileşmenin ve AMNS India’nın güçlü sonuçlarının Kuzey Amerika’daki zayıf sonuçları dengelemesi büyük rol oynadı.

2025 yılında şirketin net kârı 2024’te kaydedilen 1,34 milyon $’a kıyasla 3,15 milyar $, satış geliri ise yıllık %1,7 düşüşle 61,35 milyar $ oldu. Satış gelirlerinin düşmesinde hem ortalama satış fiyatlarındaki %2,2’lik düşüş etkisini gösterdi. Aynı yılda %9,6 artışla 3,6 milyar $ faaliyet kârı kaydedilirken, şirketin AVFÖK’ü ise ABD’nin uyguladığı vergilerin etkisi ve Meksika’daki bakım çalışmalarına bağlı olarak Kuzey Amerika segmentinde görülen zayıflık nedeniyle %7,2 düşüşle 6,54 milyar $ oldu.

Yılın tamamında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 55,6 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi yıllık %15,1 artışla 48,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %0,5 düşüşle 54 milyon mt oldu.

ArcelorMittal, 2026 yılında Çin hariç küresel görünür çelik talebinin %2 artmasını bekliyor. Operasyonel iyileştirmeler ve koruma önlemlerinin desteğiyle çelik üretimi ve sevkiyatlarının tüm bölgelerde artacağı öngörülürken, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve yeni kota mekanizmasının devreye girmesiyle Avrupa’daki üreticilerin ithalata karşı kademeli olarak pazar payını geri kazanması bekleniyor.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, 2025 yılının hem küresel çelik sektörü hem de şirket açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Süregelen jeopolitik çalkantılara rağmen daha destekleyici koşullar için önemli temellerin atıldığını belirten Mittal, küresel ölçekte yurt içi tedarik gücünü artıracak yönelik çabaların sıklaşmasına dikkat çekti. Mittal, vergiler ve ticaret önlemlerinin, özellikle Avrupa’da, hükümetleri imalat sektörlerinin rekabetçiliğini yeniden gözden geçirmeye yönlendirdiğini ifade etti. Bu çerçevede Avrupa’da önerilen yeni ticaret önlemleri ile SKDM’ye ilişkin iyileştirmelerin karbon maliyetlerinde eşit koşullar yaratmasının, sürdürülebilir kapasite kullanımını desteklemesinin ve üreticilerin getirilerini artırmasının beklendiğini söyledi. Söz konusu düzenlemelerin tam etkisinin 2026’nın ikinci yarısından itibaren ve 2027’de daha net görüleceğini vurgulayan Mittal, ArcelorMittal’in bu değişikliklerden fayda sağlayabilecek konumda olduğunu belirtti. Mittal ayrıca Hindistan da dahil olmak üzere küresel görünümün iyileştiğini, stratejik büyüme projelerinin 2025’te ilave 0,7 milyar $ AVFÖK değeri yarattığını ve önümüzdeki yıllarda bunun üzerine 1,6 milyar $ daha ek katkı beklendiğini ifade etti. Enerji dönüşümü, savunma, veri merkezleri ve altyapı gibi büyümeyi destekleyecek segmentlere katılımın artmasının da şirketin uzun vadeli değer yaratma stratejisini desteklediğini sözlerine ekledi.