Metinvest’in çelik, pik demir ve kütük üretimi üçüncü çeyrekte arttı, nihai mamul üretimi düştü

Çarşamba, 12 Kasım 2025 17:34:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest Group, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte şirket, ham çelik ve yarı mamul üretiminde bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir artış kaydetti. Ancak yılın ilk dokuz ayında şirketin üretimi, Nisan-Haziran döneminde Metinvest’in başlıca tesislerinden biri olan Kamet-Stal'da gerçekleştirilen bakım çalışmaları nedeniyle düşüş gösterdi.

Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik askeri müdahalesinin başlamasının ardından Metinvest’in varlıkları da dahil olmak üzere ülkedeki çelik sektörü temsilcilerinin, savaş kaynaklı güvenlik sorunlarının yanı sıra enerji tedariki, lojistik sorunları ve ülkedeki genel olarak zorlu seyreden ekonomik durumun etkisi altında kaldığı belirtiliyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin ham çelik ve pik demir üretimi çeyreklik bazda %30 ve %2 artış gösterdi. Üretimdeki artış, Kamet-Stal'da gerçekleştirilen bakım çalışmaları ve Temmuz-Eylül döneminde görülen genel verimlilik artışına bağlanıyor. Ancak yılın ilk dokuz ayında Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi yıllık %10 ve %6 düşüş gösterdi. 

Üçüncü çeyrekte şirketin kendi kullanımı haricindeki kütük üretimi, Kamet-Stal’ın yeniden üretime başlamasının da etkisiyle ikinci çeyreğe kıyasla %80 artış kaydetti. Ocak-Eylül döneminde ise üretimin azalması ve kendi kütük tüketiminin artması nedeniyle kütük üretiminde yıllık bazda %19 düşüş görüldü. AB, Türkiye ve bazı Orta Doğu ülkelerinden alıcılar, Metinvest çıkışlı kütüklerin başlıca tüketicileri olmaya devam ediyor.

Şirketin üçüncü çeyrekteki yassı mamul üretimi %8 düşerken, uzun mamul üretimi %4 geriledi. Yılın ilk dokuz ayında ise yassı ve uzun mamul üretimi sırasıyla yıllık %12 ve %5 artış gösterdi.

Ürün, 000 mt 2025 üçüncü çeyrek  2025 ikinci çeyrek % 2025 Ocak-Eylül 2024 Ocak-Eylül %
Çelik 546 420 30 1.455 1.610 -10
Pik demir 497 353 41 1.285 1.367 -6
Ticari kütük 230 128 80 506 624 -19
Yassı mamul 265 289 -8 817 729 12
Uzun mamul 326 339 -4 1.001 949 5
Kok 287 275 4 821 846 -3
Demir cevheri konsantresi 3.989 3.910 2 11.713 12.239 -4

