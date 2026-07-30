ArcelorMittal'in AVFÖK değeri 2026'nın ikinci çeyreğinde güçlü çelik fiyatları ve sevkiyatların etkisiyle %22,9 arttı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, 2026 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirlerinin ortalama çelik satış fiyatlarındaki %4,4 ve çelik sevkiyatlarındaki %4,1 artışın desteğiyle çeyreklik %8,4 yükselerek 16,76 milyar $ seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirketin AVFÖK değerinin %22,9 artışla 2,06 milyar $ ve net kârının %18,8 artışla 683 milyon $ seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretiminin çeyreklik %7,5 artışla 14,3 milyon mt seviyesine yükseldiği ancak 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 14,4 milyon mt seviyesinin hafif altında kaldığı aktarıldı. Çelik sevkiyatları ise yılın ilk çeyreğindeki 12,8 milyon mt seviyesinden 13,4 milyon mt seviyesine yükselmekle birlikte yıllık bazda 13,8 milyon mt seviyesinden geriledi.

ArcelorMittal'in Avrupa bölümünün satışları, büyük ölçüde ortalama çelik satış fiyatlarındaki %3,9 artış sayesinde çeyreklik %4,7 yükselerek 7,80 milyar $ seviyesine ulaşırken, faaliyet kârı 239 milyon $ seviyesinden 410 milyon $ seviyesine çıktı. İspanya ve Polonya'daki üretim tesislerinin yeniden faaliyete geçmesiyle ham çelik üretimi %10,5 artışla 7,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirket ayrıca iyileşen talep koşulları doğrultusunda Fransa'daki Fos yüksek fırınını temmuz ayı sonunda yeniden devreye aldığını belirtti.

Kuzey Amerika'da satışlar, çelik sevkiyatlarındaki %7,9 ve ortalama satış fiyatlarındaki %6,7 artışın desteğiyle çeyreklik %11,3 yükselerek 3,67 milyar $ seviyesine ulaştı. Şirketin Meksika'daki uzun mamul faaliyetlerinin tamamen toparlanmasının ardından bölgedeki ham çelik üretimi %3,2 artışla 2,2 milyon mt olarak kaydedildi. Brezilya'da ise daha güçlü iç talep ve ithalatın pazar payındaki düşüş sayesinde ortalama çelik satış fiyatları %8 ve sevkiyatlar %3,9 artarken, satışlar %12,2 yükselerek 3,15 milyar $ seviyesine çıktı. Bölgedeki ham çelik üretimi de %5,6 artışla 3,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan madencilik bölümünün demir cevheri üretimi, Kanada'daki mevsimsel üretim artışı ve Liberya'daki faaliyetlerin iyileşmesi sayesinde çeyreklik %3,5 ve yıllık %22 artışla 10,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Bununla birlikte Liberya'daki şiddetli yağışlar ve Kanada'daki liman faaliyetlerini etkileyen hava koşulları nedeniyle sevkiyatlar 9,4 milyon mt seviyesine gerilerken, madencilik bölümünün satışları çeyreklik %15 düşüşle 780 milyon $ oldu. ArcelorMittal, Liberya için 2026 yılı demir cevheri sevkiyat tahminini 18 milyon mt seviyesinde korudu.

ArcelorMittal'in %60 hissesine sahip olduğu ortak girişimi AMNS India, söz konusu çeyrekte 1,95 milyon mt çelik üretirken, 1,93 milyon mt sevkiyat gerçekleştirdi. Şirketin satışları ise ağırlıklı olarak ortalama çelik satış fiyatlarındaki artış sayesinde çeyreklik %2,4 yükselerek 1,66 milyar $ seviyesine ulaştı.

ArcelorMittal, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile birlikte uygulamaya aldığı yeni kota sisteminin yerel kapasite kullanım oranlarını ve siparişleri desteklemesini bekliyor. Şirket, olağan mevsimsel düşüşe rağmen Avrupa'daki sevkiyatların üçüncü çeyrekte sabit kalacağını veya hafif artacağını öngörüyor. ArcelorMittal ayrıca 2026 yılı sermaye harcaması tahminini 4,5-5,0 milyar $ seviyesinde korurken, stratejik büyüme projeleri ile tamamlanan satın alımların 2026 yılından itibaren AVFÖK değeri potansiyeline yaklaşık 1,8 milyar $ katkı sağlayacağını belirtti.