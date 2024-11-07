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Nippon Steel, US Steel devralımını yıl sonuna kadar tamamlamayı bekliyor

Perşembe, 07 Kasım 2024 14:13:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 30 Eylül tarihinde sona eren 2024-25 mali yılının ilk yarısına ilişkin yayımladığı konsolide mali ve operasyonel sonuçlarında, US Steel devralımını yıl sonuna kadar tamamlamayı ve devralımla birlikte işletme kârını en kısa sürede 1 trilyon JPY seviyesine çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

Öte yandan söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 321,82 milyar JPY seviyesine kıyasla 259,07 milyar JPY (1,68 milyar $) seviyesine gerilerken, net satış geliri yıllık %0,7 düşerek 4,38 trilyon JPY (28,45 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel’in faaliyet kârı yıllık %11,3 düşüşle 375,75 milyar JPY (2,44 milyar $) seviyesinde yer aldı.

2024-25 mali yılının ilk altı ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle 19,93 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %1,6 düşüşle 15,91 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nippon Steel, ham çelik üretimi ile çelik satışlarının mevcut mali yılın tamamında sırasıyla yaklaşık 40 milyon mt ve yaklaşık 31,50 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Ayrıca satış gelirinin 2024-25 mali yılında 8,6 trilyon JPY seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Nippon Steel US Steel 

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