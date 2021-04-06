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Ilyich birinci çeyrekte güçlü üretim performansı kaydetti

Salı, 06 Nisan 2021 13:59:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın birinci çeyreğinde, Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun nihai mamul üretimi yıllık %15 artışla 1 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,2 artışla 1,7 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %11,3 artışla 1,21 milyon mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ocak-Mart döneminde şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %14,8 artışla 3,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mart ayında, Ilyich SW 350.000 mt nihai mamul, 370.000 mt ham çelik, 450.000 mt pik demir ve 1,2 milyon mt demir cevheri aglomerat üretti.


Etiketler: ham çelik  pik demir  hammaddeler  BDT  çelik üretimi  demir cevheri  Ukrayna  |  benzer haberler »


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