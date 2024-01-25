ArcelorMittal Kryvyi Rih’in kapasite kullanımı savaş nedeniyle 2023’te %25-40 oranında kaydedildi

Perşembe, 25 Ocak 2024 11:18:28 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih 2023 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Rusya’nın süregelen saldırıları ve buna bağlı sıkıntılar nedeniyle şirket 2023 yılında çelik üretim kapasitesinin %25-30’unu, madencilik biriminin kapasitesinin ise %40’ını kullanabildi.

Söz konusu yılda şirketin pik demir üretimi yıllık %6,2 düşüşle 1,5 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %16,6 düşüşle 1 milyon mt oldu. 2023 yılında ArcelorMittal Kryvyi Rih’in haddelenmiş çelik ve kok üretiminin her biri 900.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri konsantresi üretimi yıllık %2,2 artışla 4,6 milyon mt, demir cevheri üretimi ise yıllık %1,7 düşüşle 11,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre söz konusu yılda elektrik, ulaşım, kömür fiyatları ve diğer maliyetlerin önemli ölçüde artması şirketin rekabet gücünü etkiledi. İlk çeyrekte yaşanan elektrik tedarik kısıtlamaları şirketin planladığı devreye alma çalışmalarını engellerken, Kakhovskaya hidroelektrik santralindeki sıkıntıdan kaynaklı sınırlı su temini nedeniyle çelik üretimi askıya alındı.

Şirket 2024 yılında üretimi artırmayı ve zararını mümkün olduğunca azaltmayı planlıyor.