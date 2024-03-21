Enerji altyapısına yönelik saldırılarla ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi azaldı

Perşembe, 21 Mart 2024 14:27:44 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) bu yılın Şubat ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir üretimi aylık %22,1 düşüşle ve yıllık %33,3 artışla 116.000 mt olurken, ham çelik üretimi aylık %1,3 ve yıllık %16,7 artışla 77.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında AMKR’nin nihai mamul üretimi aylık %1,4 ve yıllık %15,8 artışla 73.000 olurken, konsantre demir cevheri üretimi ise aylık 3,6 ve yıllık %34,6 artarak 572.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin söz konusu dönemdeki kok üretimi aylık %9,4 düşüşle ve yıllık %57,1 artışla 77.000 mt oldu.

Rusya’nın Kryvorizka bölgesindeki enerji altyapısına yönelik saldırıları şirketin Şubat ayı üretimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle pik demir üretimi düşerken, ham çelik ve nihai mamul üretimi ise bir önceki aya kıyasla neredeyse değişmedi. Ayrıca enerji tedarikinde yaşanan aksamalara rağmen şirket konsantre demir cevheri üretimini Ocak ayına kıyasla artırabildi. AMKR ayrıca maden ve çelik üretimini artırmaya devam edeceğini de bildirdi.