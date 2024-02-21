Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 14:20:27 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest 2023 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Metinvest’in toplam ham çelik ve pik demir üretimi Kametstal’de iki yüksek fırının faaliyet göstermesi sebebiyle çeyreklik bazda %1 düşüşle sırasıyla 494.000 mt ve 422.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ticari yarı mamul üretimi kütük siparişlerindeki artışın desteğiyle çeyreklik bazda %10 yükselerek 175.000 mt olurken nihai mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %4 düşüşle 562.000 mt seviyesinde yer aldı. Özellikle yassı mamul üretimi çeyreklik bazda %6 düşüşle 252.000 mt ve uzun mamul üretimi de çeyreklik bazda %2 düşüşle 310.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %29 artışla 3,58 milyon mt’a çıkarken pelet üretimi çeyreklik bazda %10 düşerek 1,29 milyon mt seviyesine indi. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %11 düşüşle 1,14 milyon mt ve toplam kok üretimi de %2 düşüşle 293.000 mt oldu.

2023 yılında şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %31 düşüşle 2,03 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %36 düşüşle 1,77 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ticari yarı mamul üretimi 2022 yılına kıyasla %19 düşüşle 832.000 mt seviyesine gerilerken nihai mamul üretimi yıllık %18 düşerek 2,29 milyon mt oldu. Bununla birlikte yassı mamul üretimi bir önceki yıla kıyasla %36 düşüşle 1,10 milyon mt ve uzun mamul üretimi de yıllık %17 artışla 1,19 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu yılda Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %4 artışla 11,09 milyon mt seviyesine yükselirken pelet üretimi de 2022 yılına kıyasla %66 artarak 5,28 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan toplam kok üretimi Azovstal ve Avdiivka kok varlıklarında 2022 yılının Şubat sonundan bu yana devam eden üretim duruşları sebebiyle yıllık %25 düşerek 1,24 milyon mt seviyesine inerken toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi de yıllık %10 artışla 5,46 milyon mt’a çıktı.