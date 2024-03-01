ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi Ocak ayında arttı

Cuma, 01 Mart 2024 12:34:49 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih bu yılın Ocak ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu ayda şirketin üretimi bir önceki aya ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla istikrarlı bir artış gösterdi.

Yılın ilk ayında şirketin pik demir üretimi aylık %9,5 ve yıllık %191,3 artışla 140.000 mt olurken, ham çelik üretimi aylık %22,5 artışla 76.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ArcelorMittal Kryvyi Rih’in haddelenmiş çelik üretimi aylık %26,3 artışla 72.000 olurken, demir cevheri konsantresi üretimi ise aylık 41,1 ve yıllık %65,7 artışla 552.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin söz konusu dönemdeki kok üretimi aylık %8,9 ve yıllık %77,1 artışla 85.000 mt oldu.

Şirket 2023 yılının Ocak ayında sınırlı elektrik temini nedeniyle ham çelik ve haddelenmiş çelik üretimi gerçekleştirmemişti.