Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %1 artışla 1,04 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %4 düşüşle 884.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %25 düşüşle 375.000 mt’a gerilerken nihai mamul üretimi 2023 yılının ilk yarısına kıyasla %4 artarak 1,19 milyon mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi yıllık %6 düşüşle 545.000 mt ve uzun mamul üretimi yıllık %14 artışla 644.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %87 artışla 8,89 milyon mt seviyesine yükselirken pelet üretimi yıllık %25 artarak 3,19 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla %31 düşüşle 2,09 milyon mt ve toplam kok üretimi de yıllık %13 düşüşle 564.000 seviyelerine indi.