Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2024 yılında artış kaydetti

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda %14 düşüşle 489.000 mt ve pik demir üretimi çeyreklik bazda %6 düşüşle 452.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %6 düşüşle 235.000 mt’a gerilerken, nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %2 düşerek 481.000 mt seviyesine indi. Özellikle yassı mamul üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %4 artışla 193.000 mt ve uzun mamul üretimi çeyreklik bazda %6 düşüşle 288.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %4 artışla 3,49 milyon mt seviyesine yükselirken, pelet üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %5 artarak 1,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %7 düşüşle 1,06 milyon mt ve toplam kok üretimi de üçüncü çeyreğe kıyasla %2 düşüşle 276.000 seviyelerine indi.

2024 yılında Metinvest’in toplam ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2,10 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %3 artışla 1,82 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Yarı mamul üretimi 2023 yılına kıyasla %3 artışla 861.000 mt seviyesine çıkarken, nihai mamul üretimi yıllık %6 düşerek 2,16 milyon mt seviyesine geriledi. Bununla birlikte yassı mamul üretimi bir önceki yıla kıyasla %16 düşüşle 922.000 mt ve uzun mamul üretimi de yıllık %4 artışla 1,24 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı yılda şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %42 artışla 15,73 milyon mt seviyesine yükselirken, pelet üretimi de 2023 yılına kıyasla %14 artarak 6,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan toplam kok üretimi yıllık %10 düşerek 1,12 milyon mt seviyesine inerken, toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi de yıllık %22 azalışla 4,28 milyon mt seviyesine düştü.