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ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşullarına rağmen 2024 yılında üretimini artırdı

Çarşamba, 22 Ocak 2025 12:09:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), 2024 yılının tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz yılda şirketin pik demir üretimi yıllık %42,7 artışla 2,17 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %70 artışla 1,65 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan 2024 yılında AMKR’ın nihai mamul üretimi yıllık %72,1 artışla 1,53 milyon mt seviyesine çıkarken, konsantre demir cevheri üretimi yıllık %71,7 artışla 7,82 milyon mt ve kok üretimi 2023 yılına kıyasla %48,5 artarak 1,25 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, enerji tedarikinde yaşadığı sıkıntılar, yüksek enerji maliyetleri, elektrik ithalatı, artan lojistik maliyetleri ve düşük çelik fiyatları gibi çeşitli zorluklar sebebiyle 2024 yılında kâra geçemediğini ifade etti. Yılın ortasında çelik üretim kapasitesini geçici süreliğine %50 seviyesine çıkarabildiğini ve madencilik segmentinin kapasite kullanım oranının savaş öncesinin yaklaşık %70-75’ine ulaştığını ekledi.


Etiketler: Pik Demir Metalürjik Kok Ham Çelik Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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