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Hyundai Steel artan ithalat ve ABD’nin çelik vergileri sebebiyle acil durum ilan etti

Cuma, 14 Mart 2025 12:23:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, faaliyetlerini olumsuz etkileyen çeşitli etkenler sebebiyle acil durum yönetimine başladı.

Bu kararda yerel pazarda Çin ve Japonya’dan ithal düşük fiyatlı çelik ürünlerinin payının artması, ABD’nin tüm ülkelerden ithal çeliğe %25 oranında vergi uygulama kararı, yerel talebin cansız seyri, Dangjin tesisindeki grev ve şirketin kârında yaşanan düşüş rol oynadı.

Acil durum yönetimi kapsamında tüm yönetici maaşlarında %20 kesinti yapılacak, tüm çalışanlar için gönüllü işten çıkarma programı uygulanacak ve maliyetler büyük oranda azaltılacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hyundai Steel, zayıf talep sebebiyle Ocak ayının ortasında Incheon ve Pohang tesislerinde inşaat demiri üretimine aynı ayın sonuna kadar ara vermişti.

Öte yandan şirketin Dangjin tesisindeki işçilerini temsil eden sendikayla yakın zaman önce yeniden başladığı pazarlıkların başarılı olmadığı ve sendikanın 20 Mart tarihine kadar grevi kısmen yeniden başlattığı öğrenildi.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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