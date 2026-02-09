 |  Giriş 
Hyundai Steel hibrit üretim rotasıyla düşük emisyonlu levhaların seri üretimine başladı

Pazartesi, 09 Şubat 2026 12:08:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Group, bağlı kuruluşu Hyundai Steel’in düşük emisyonlu levhaların seri üretimine başladığını duyurdu.

Elektrik ark ocağı ve yüksek fırından elde edilen pik demirin birlikte kullanıldığı hibrit bir üretim rotası sayesinde yüksek fırın bazlı ürünlere kıyasla emisyonlarda %20 düşüş sağlandığı ifade edildi. Şirket, kompozit üretim sürecinin ticari ölçekte ilk kez karbonu azaltılmış levha üretiminde kullanıldığını belirtti.

Test süreci tamamlandı, sertifikasyonlar alındı

Yeni üretim rotasına yönelik hazırlıkların 2023 yılının Nisan ayında Hyundai Steel’in Dangjin çelik tesisinde başladığı ve şirketin tesisteki elektrik ark ocağını kullanarak düşük emisyonlu çelik sac üretim testleri yürüttüğü aktarıldı. Testlerin süreç istikrarı, verimlilik ve ürün kalitesine odaklandığı vurgulandı.

Müşteri değerlendirmeleri ve kalite onay prosedürlerinin ardından şirket, seri üretime giren iki düşük emisyonlu levha kalitesi dahil olmak üzere toplam 25 çelik kalitesi için sertifika aldığına dikkat çekti. Hyundai Steel, yıl içerisinde 28 kalitenin daha eklenmesiyle sertifikalı kalite sayısını 53’e çıkarmayı planladığını aktardı.

İlk uygulama otomotiv sektöründe

Seri üretimin başlamasının grup bünyesindeki otomotiv üreticilerinin karbonsuzlaşma stratejileriyle bağlantılı olduğu dile getirildi. Hyundai Motor Company ve Kia Corporation’ın bu yıl itibarıyla hem iç piyasa hem de Avrupa’daki bazı araç modellerinde düşük emisyonlu çelik kullanmaya başlayacağı belirtildi.

Hyundai Steel, söz konusu otomobil üreticilerine düşük emisyonlu sac tedarik etmeyi ve zamanla hem ürün çeşitliliğini hem de sevkiyat hacimlerini artırmayı planladığını vurguladı.

Enerji sektörüne de tedarik yapılacak

Şirket, otomotiv segmentinin yanı sıra diğer düşük emisyonlu çelik uygulamalarına da odaklandığını bildirdi. Bu kapsamda açık deniz rüzgâr türbini alt yapılarına yönelik düşük emisyonlu kalın levha üretimini ve değerlendirme sürecini tamamladığını dile getirdi. Ayrıca küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla küresel sertifikasyon ve test süreçlerinin sürdüğünü de ekledi.

Şirket yetkilileri, kompozit üretim sürecinin Hyundai Steel’in otomotiv ve enerji gibi sektörlerde düşük emisyonlu çeliğe yönelik artan talebe yanıt vermesini sağlayacağına dikkat çekti.


