Hyundai Steel 116 milyon $’lık hurda yatırımı açıkladı

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, düşük karbonlu hammadde kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2032’ye kadar toplam 170 milyar KRW (116,83 milyon $) değerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirket özellikle yüksek kaliteli çelik hurda işleme süreçlerine odaklanırken, bu kapsamda Pohang ve Dangjin tesislerine yeni bir öğütme tesisi kuracak ve hurda ayırma hatları ekleyecek.

Şirket yatırımların ilk aşamasında 22 milyar KRW (15 milyon $) yatırımla Gyeonggi’de gelişmiş bir hurda öğütme tesisi kurmayı, tesis dahilinde kırıcılar, kırma-eleme-arıtma sistemleri ve ilgili ekipmanları kurmayı amaçlıyor. Hyundai Steel bununla birlikte hurdayı yüksek kaliteli hurdaya dönüştürmeyi hedeflediğini ve operasyonel performansa bağlı olarak tesisi ek kırıcılar ve arıtma hatlarıyla genişletmeyi planladığını belirtti. Tesisin inşaatının 2027 yılının ilk yarısında başlaması, tam kapasitede faaliyetlerin ise 2028’de devreye girmesi öngörülüyor.

Hyundai Steel, değirmen hurdası üretiminin yanı sıra sıradan hurdayı daha yüksek kaliteli malzemeye dönüştürebilecek teknolojiler üzerinde de çalışıyor. 2024 yılında Pohang tesisine kurulan pilot ayırma ve arıtma biriminin şirketin Ar-Ge çalışmalarıyla desteklendiği ifade edildi. Hyundai Steel ayrıca 2026’da ulusal bir proje başvurusunda bulunarak bu araştırma faaliyetlerini çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bu yatırım Hyundai Steel’in orta ve uzun vadeli karbon nötr stratejisi ile uyumlu olup elektrik ark ocakları ve yüksek fırınlarda düşük karbonlu üretime geçişi aşamalı olarak artırmayı amaçlıyor. Şirket, 2050’de net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda hidrojen kullanımına yönelik teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürütüyor.