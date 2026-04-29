Hyundai Steel maliyet baskılarına rağmen 2026’nın ilk çeyreğinde zararını azalttı

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan hammadde maliyetleri nedeniyle söz konusu dönemde 39 milyar KRW (26,37 milyon $) net zarar açıkladı. Ancak söz konusu zarar, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 54 milyar KRW net zarara kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri ise zorlu piyasa koşullarına rağmen artan satış tonajlarının etkisiyle yıllık %3,1 artışla 5,74 trilyon KRW (3,88 milyar $) seviyesine ulaştı. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı 16 milyar KRW (10,81 milyon $) olurken, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 19 milyar KRW faaliyet zararı kaydedilmişti.

İlk çeyrekte toplam satış tonajı yıllık %3,3 artışla 4,26 milyon mt’a yükselirken, yassı mamul satışları ise %5,5 artarak 2,97 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Hyundai Steel, altyapı, enerji ve yapay zekâ odaklı sektörlerden gelen talebin artmasının beklendiğini ancak kârlılığın hammadde maliyetleri, döviz kurları ve küresel çelik piyasasındaki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı. Şirketin maliyet kontrolü, ürün portföyünün optimize edilmesi ve katma değeri yüksek ile düşük karbonlu çelik ürünlerine yönelim stratejisini sürdürdüğü görülüyor.