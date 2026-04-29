Hyundai Steel maliyet baskılarına rağmen 2026’nın ilk çeyreğinde zararını azalttı

Çarşamba, 29 Nisan 2026 12:07:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan hammadde maliyetleri nedeniyle söz konusu dönemde 39 milyar KRW (26,37 milyon $) net zarar açıkladı. Ancak söz konusu zarar, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 54 milyar KRW net zarara kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri ise zorlu piyasa koşullarına rağmen artan satış tonajlarının etkisiyle yıllık %3,1 artışla 5,74 trilyon KRW (3,88 milyar $) seviyesine ulaştı. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı 16 milyar KRW (10,81 milyon $) olurken, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 19 milyar KRW faaliyet zararı kaydedilmişti.

İlk çeyrekte toplam satış tonajı yıllık %3,3 artışla 4,26 milyon mt’a yükselirken, yassı mamul satışları ise %5,5 artarak 2,97 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Hyundai Steel, altyapı, enerji ve yapay zekâ odaklı sektörlerden gelen talebin artmasının beklendiğini ancak kârlılığın hammadde maliyetleri, döviz kurları ve küresel çelik piyasasındaki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı. Şirketin maliyet kontrolü, ürün portföyünün optimize edilmesi ve katma değeri yüksek ile düşük karbonlu çelik ürünlerine yönelim stratejisini sürdürdüğü görülüyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Hyundai 

Benzer Haber ve Analizler

Hyundai Steel’in net kârı birinci çeyrekte düştü

06 May | Çelik Haberler

Hyundai Steel’in net kârı 2023 yılında düştü, talepte toparlanma bekleniyor

02 Şub | Çelik Haberler

Hyundai Steel’in net kârı artan satışlar sayesinde ikinci çeyrekte yükseldi

01 Ağu | Çelik Haberler

Hyundai Steel birinci çeyrekte net kâr elde etti

05 May | Çelik Haberler

Hyundai Steel’in net kârı artan enerji maliyetleri nedeniyle üçüncü çeyrekte düştü

31 Eki | Çelik Haberler

Hyundai Steel’in satış gelirleri artan girdi maliyetlerine rağmen ikinci çeyrekte yükseldi

27 Tem | Çelik Haberler

Hyundai Steel’in net kârı 2021’de yükseldi, küresel çelik talebinin artması bekleniyor

27 Oca | Çelik Haberler

Hyundai Steel’in net kârı ikinci çeyrekte arttı, talebin güçlü olması bekleniyor

27 Tem | Çelik Haberler

Hyundai Steel birinci çeyrekte net kâr elde etti, talebin artmasını bekliyor

27 Nis | Çelik Haberler

Hyundai Steel 2020’de otomotiv çeliği satışlarını 1 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor

29 Oca | Çelik Haberler





