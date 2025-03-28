Hyundai Steel Incheon’daki inşaat demiri üretimini Nisan ayı boyunca durduracak

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, inşaat sektöründe görülen yavaşlamadan dolayı azalan talep karşısında Incheon tesisindeki inşaat demiri üretimini 1 Nisan tarihinden itibaren bir aylık süreyle askıya almayı planlıyor. Bu duruşla inşaat demiri arz fazlasının hafifletilerek uzun mamul piyasasının istikrar kazanmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Bu kararla Incheon tesisi ilk defa bir ay boyunca tamamen kapatılacak. Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ocak ayında şirket söz konusu tesisteki üretimini neredeyse 15 günlüğüne durdurmuştu.

Incheon tesisi yıllık 1,5 milyon mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip.