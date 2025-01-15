Hyundai ve Dongkuk Steel zayıf piyasa koşulları sebebiyle inşaat demiri üretimini durdurdu

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, zayıf talep sebebiyle Incheon ve Pohang tesislerinde bu ayın sonuna kadar inşaat demiri üretimine ara verdi.

Güney Kore yerel inşaat demiri piyasası bir süredir sıkıntılar yaşıyor. Toplam inşaat demiri satışları 2024 yılında yıllık yaklaşık %20 düşüşle 7,03 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca inşaat sektöründen gelen talep azaldı ve bu durum fiyatlarda aşağı yönlü harekete yol açtı. Dolayısıyla Hyundai’nin inşaat demiri üretiminin bu ay en az %30 azalacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte inşaat demiri talebinin inşaat sektörünün cansız seyri sebebiyle kısa vadede toparlanmasının beklenmediği ve yerel çelik üreticilerinin kayıplarını önlemek için daha sert önlemler almasının öngörüldüğü öğrenildi.

Öte yandan bir diğer yerel çelik üreticisi Dongkuk Steel, inşaat demiri üretimini bu yıl daha da azaltacak. SteelOrbis’in daha önceden bildirdiği üzere şirket, geçtiğimiz yılın Haziran ayında kapasite kullanım oranını 2023 yılında kaydedilen %87,3’ten %60’a indirmişti.