POSCO ticaret önlemlerinden korunmak için Hyundai Steel’in ABD tesisine yatırım yapabilir

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, bir diğer Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel’in ABD’de hayata geçirmeyi planladığı yeni projesine dahil olma seçeneğini değerlendiriyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Mart sonunda Hyundai Steel, piyasa konumunu güçlendirmek amacıyla Louisiana’da elektrik ark ocaklı tesis inşa edeceğini açıklamıştı. Yıllık 2,7 milyon mt kapasiteli tesisin 2029 yılında üretime başlaması bekleniyor.

POSCO’nun, Trump yönetiminin yürürlüğe aldığı %25 oranındaki çelik ithalat vergilerinin etkisini hafifletmek için Hyundai Steel’in ABD tesisine yatırım yapmak ve karşılığında kendi ürünlerini söz konusu tesiste üretmek üzere şirket ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Ancak henüz karara varılamadığı da bildirildi.