Hyundai Steel cansız talep karşısında Incheon tesisinde inşaat demiri üretimini azaltıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, yerel inşaat sektöründeki yavaşlamaya bağlı cansız talep nedeniyle Incheon tesisindeki inşaat demiri üretiminin yarısını askıya alacak. Uzun mamul biriminde sürdürülebilir rekabet gücünü korumayı hedefleyen şirket, Incheon tesisinde bulunan 90 tonluk elektrik ark ocağını ve buna bağlı küçük haddeleme ekipmanlarını kapatma kararı aldı. Söz konusu hat, yıllık yaklaşık 80.000-90.000 mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip.

Bu adımla birlikte tesisin yıllık inşaat demiri üretim kapasitesi 1,55 milyon mt’dan 700.000 mt’a indirilecek. Hyundai Steel, kapatılacak 90 tonluk ocağa kıyasla daha geniş ürün spesifikasyonları üretebildiği için 70 tonluk ocağı faaliyette tutmayı planlıyor.

İşten çıkarma planı yok

Hyundai Steel, tesisin kısmen durdurulmasına bağlı olarak doğrudan bir işten çıkarma gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Şirket, söz konusu karardan etkilenen çalışanların, sendika ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda farklı pozisyonlara yönlendirileceğini açıkladı.