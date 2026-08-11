Hyundai Steel yüksek satışlar ve fiyatların etkisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde yeniden net kâra döndü

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2026 yılının ikinci çeyreğinde konsolide gelirinin yüksek satış hacimleri ve kilit ürün fiyatlarındaki artışın desteğiyle çeyrek bazında %6,4 ve yıllık %2,7 artarak 6,11 trilyon KRW (4,40 milyar $) seviyesine çıktığını açıkladı.

Şirketin konsolide faaliyet kârı, önceki çeyrekte kaydedilen 16 milyar KRW seviyesinden 58 milyar KRW (41,8 milyon $) seviyesine yükselirken, 2025 yılının ikinci çeyreğindeki 102 milyar KRW seviyesine kıyasla düşüş gösterdi. Hyundai Steel ayrıca ilk çeyrekte kaydettiği 39 milyar KRW net zararın ardından 12 milyar KRW net kâr açıkladı.

Konsolide olmayan bazda Hyundai Steel, katma değeri yüksek ürün satışlarındaki artış, daha yüksek satış fiyatları ve maliyet düşüşlerinin etkisiyle önceki çeyrekte kaydettiği 73 milyar KRW faaliyet zararını tersine çevirerek 11 milyar KRW faaliyet kârı elde etti. Şirketin toplam çelik satışları çeyrek bazında %3,7 artışla 4,42 milyon mt seviyesine yükselirken, bu miktarın 3,02 milyon mt'unu yassı mamuller ve 1,40 milyon mt'unu uzun mamuller oluşturdu. Otomotiv çeliği satışları ise 1,28 milyon mt seviyesine çıktı.

Hyundai Steel düşük fiyatlı ithalatın azalması, tesislerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları, arz ayarlamaları ve artan hammadde maliyetlerinin yurt içi yassı ve uzun mamul fiyatlarını desteklemeye devam etmesini bekliyor. Çelik üreticisi, yeni nesil nükleer enerji santralleri, hidrojen boru hatları ve hibrit araç bileşenlerine yönelik katma değeri yüksek ürünler geliştirirken, yapay zekâ ve enerji sektörlerine satışlarını artırmayı sürdürecek.