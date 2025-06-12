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Hyundai Steel 2 No’lu Pohang tesisini süresiz olarak kapattı

Perşembe, 12 Haziran 2025 10:48:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, olumsuz piyasa koşullarından kaynaklanan cansız talep nedeniyle 2 No’lu Pohang tesisini süresiz olarak kapattı. Şirket tesisi 7 Haziran’da askıya aldı ve bu duruş, sendikanın normal mesai yapmak istediği 9-10 Haziran tarihleri haricinde devam etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın sonunda şirket, sendikalardan gelen sert tepkiler nedeniyle tesisi kapatma kararını askıya almıştı.

Şirket inşaat çeliği talebinin uzun vadede düşmeye devam etmesini bekliyor.

Buna ek olarak Hyundai Steel azalan kârlılık nedeniyle 1 No’lu Pohang tesisinde bulunan makine birimini elden çıkarmayı planlıyor ve bölümün satışı için yerel Daejoo KC Group ile görüşüyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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