Hyundai Steel ulusal elektrik şebekesinin genişletilmesi için düşük emisyonlu çelik tedarik edecek

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, ulusal elektrik şebekesinin genişletilmesi kapsamında düşük emisyonlu çelik üretimi ve tedariki gerçekleştirmek üzere Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ve Güney Kore Elektrik Üreticileri Kooperatifi ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. 2038 yılına kadar elektrik iletim kulelerinin üretiminde kullanılan çelik ürünlerine yönelik talebin 700.000 mt seviyesine ulaşmasının beklendiği ve anlaşma sayesinde Güney Kore’nin genişleyen elektrik ağı ile temiz enerjiye geçişinin destekleneceği vurgulandı.

Anlaşmaya göre Hyundai Steel, yüksek kaliteli ve düşük emisyonlu köşebent ve diğer temel hammaddelerin tedarikini gerçekleştirecek. Bu sayede Güney Kore’nin kıyı kesimlerinde üretilen yenilenebilir enerji büyük sanayi merkezlerine ve metropollere iletilecek.

Yenilenebilir enerji iletim kapasitesi artırılacak

Ürün tedarikinin yanı sıra şirketlerin, yeni nesil elektrik iletim kulesi teknolojileri üzerinde de çalışmalar yapacağı ifade edildi. Bu teknolojilerin iletim hatları çoğalan, yenilenebilir enerji entegrasyonu artan ve bölgeler arasındaki enerji bağlantılarını genişleten Güney Kore’nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanacağı vurgulandı.

Hem iç hem de dış piyasalarda talebin zayıflamasından ve artan üretim maliyetlerinden kaynaklı zorlu piyasa koşullarına rağmen Hyundai Steel, endüstriyel kalkınma için ana tedarikçi rolünü güçlendirmek istediğini belirtti.

İş birliğinin ayrıca tedarik zincirinin güçlendirmesini, şebeke dayanıklılığının artırılmasını ve daha sürdürülebilir bir sanayiye geçişi desteklediği de kaydedildi.