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Hyundai Steel grevin ardından Dangjin’de üretime yeniden başlıyor

Çarşamba, 12 Mart 2025 14:21:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Dangjin tesisinde üretime bugün yeniden başlayacak.

Hyundai Steel’in işçilerini temsil eden sendikanın grevi yarın sonlandıracağı ve tarafların yeniden pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, işçilerin zam talebiyle başlattığı bir aylık grev sebebiyle Şubat ayının sonunda Dangjin’de bulunan asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattını eylem sona erene kadar durdurma kararı almıştı.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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