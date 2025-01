Biden US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelledi, şirketler yasal yollara başvuracak

Basında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe yönelik endişeler sebebiyle US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel’e satışını engelledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), anlaşmaya yönelik fikir birliğine varamadığı için nihai kararı mevcut başkana bırakmıştı. Nippon Steel, üreticiye en az 2,7 milyar $ yatırım yapacağı, işten çıkarmalara gitmeyeceği ve şirkete ait tesislerin kapatılmayacağı sözünü vermiş olsa da CFIUS’in pek çok üyesinden anlaşmaya güçlü bir destek çıkmamıştı.

Biden, “ABD’nin ulusal çıkarlarına yönelik mücadeleye devam etmek için yerel çelik üretiminin büyük bir kısmını temsil eden başlıca yerel üreticilere ihtiyacımız var,” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya başından beri en çok karşı çıkanlardan olan Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikası, Biden’ın kararını memnuniyetle karşıladı ve hem üyeleri hem de ulusal güvenlik açısından doğru hamle olduğunu savundu.

Öte yandan US Steel ve Nippon Steel, yaptıkları ortak açıklamada Biden’ın kararından hayal kırıklığı duyduklarını ve başkanın ulusal güvenlik sorununa yönelik elle tutulur bir kanıt sunmadığını, dolayısıyla kararın Amerikalı çelik üreticilerinin geleceğini feda eden siyasi bir karar olduğunu vurguladı. Nippon Steel’in endişeleri gidermek için gösterdiği tüm çabalara ve vaatlerine rağmen CFIUS’in inceleme sürecinde bunların hiçbirini dikkate almadığının altını çizdi. Bununla birlikte iki şirketin birleşmesinin US Steel ve özellikle USW’nin faaliyet gösterdiği US Steel tesislerinin gelecekte rekabet edebilmesini ve büyüyebilmesini sağlamanın en iyi yol olduğu yönündeki düşüncelerinin değişmediğini dile getirdi. Tüm bunların ışığında haklarını korumak ve geleceklerini güvence altına almak için yasal yollara başvuracaklarını paylaştı.