US Steel’in kaderini Biden belirleyecek

23 Aralık tarihinde ABD merkezli United States Steel Corporation (US Steel), ABD Yabancı Yatırım Komitesinin (CFIUS) şirketin Japon çelik üreticisi Nippon Steel tarafından devralımına ilişkin fikir birliğine varamadığını ve kararı mevcut Başkan Joe Biden’a bıraktığını belirtti. Başkanın karar vermek için 15 günü var.

Şirketin açıklamasında bu devralımın, imalat ve inovasyona yönelik yatırımlar yoluyla ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliğini güçlendireceği ve Çin kaynaklı rekabet tehditlerine karşı çelik sektöründe bir ittifak oluşturacağı ifade edildi. Başkanın bu işlemi onaylamasını uman US Steel, Nippon Steel’in tesislere 2,7 milyar $’ın üzerinde yatırım dahil olmak üzere büyük taahhütlerde bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere en başından beri US Steel’in sahibinin Amerikalı olması ve şirketin Amerikalılar tarafından işletilmesi gerektiğini düşünen Biden, koltuğunu Donald Trump’a teslim etmeden önce US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemeyi planlıyor.