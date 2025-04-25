ArcelorMittal France 600 kişiyi işten çıkaracak

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Fransa birimi, yerel basın kuruluşları ile paylaştığı raporda Fransa’daki tesislerinde yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracağını belirtti.

Bu kapsamda ArcelorMittal France ülkenin kuzeyinde bulunan Dunkirk, Florange, Basse-Indre, Mardyck, Mouzon, Desvres ve Montataire tesislerindeki iş gücünü azaltacak. Yedi tesiste yaklaşık 7.100 işçi çalışıyor. Şirket, 23 Nisan tarihinde gerçekleşen kapalı bir toplantıda, “Avrupa çelik sektörünü etkileyen kriz nedeniyle yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak ve gelecekteki rekabetçiliğimizi korumak adında yeniden yapılandırma önlemleri almamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere üretici zayıflayan AB çelik sektörü nedeniyle bazı faaliyetlerini yurt dışına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yılın Kasım ayında Fransa’daki iki servis merkezini kapatacağını bildirdi. Fransız çelik sendikalarının paylaştığı son bilgilere göre Avrupa’nın batısında bulunan ve doğrudan çelik üretimi ile ilgili olmayan 1.250-1.400 pozisyon Polonya ya da Hindistan’a taşınacak. ArcelorMittal France bu bilgiyi yalanlamıyor.

ArcelorMittal France’in bu planı çelik sektöründen büyük tepki topladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné bu gelişmeye anlam veremediğini ifade ederek sosyal medyada, “19 Mart tarihinde sunulan Avrupa çelik planı ArcelorMittal’in üretim tesislerini devam ettirebilmesi için yaptığı tüm talepleri kapsıyor,” şeklinde konuştu.