 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal France 600 kişiyi işten çıkaracak

Cuma, 25 Nisan 2025 13:18:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Fransa birimi, yerel basın kuruluşları ile paylaştığı raporda Fransa’daki tesislerinde yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracağını belirtti.

Bu kapsamda ArcelorMittal France ülkenin kuzeyinde bulunan Dunkirk, Florange, Basse-Indre, Mardyck, Mouzon, Desvres ve Montataire tesislerindeki iş gücünü azaltacak. Yedi tesiste yaklaşık 7.100 işçi çalışıyor. Şirket, 23 Nisan tarihinde gerçekleşen kapalı bir toplantıda, “Avrupa çelik sektörünü etkileyen kriz nedeniyle yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak ve gelecekteki rekabetçiliğimizi korumak adında yeniden yapılandırma önlemleri almamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere üretici zayıflayan AB çelik sektörü nedeniyle bazı faaliyetlerini yurt dışına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yılın Kasım ayında Fransa’daki iki servis merkezini kapatacağını bildirdi. Fransız çelik sendikalarının paylaştığı son bilgilere göre Avrupa’nın batısında bulunan ve doğrudan çelik üretimi ile ilgili olmayan 1.250-1.400 pozisyon Polonya ya da Hindistan’a taşınacak. ArcelorMittal France bu bilgiyi yalanlamıyor.

ArcelorMittal France’in bu planı çelik sektöründen büyük tepki topladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné bu gelişmeye anlam veremediğini ifade ederek sosyal medyada, “19 Mart tarihinde sunulan Avrupa çelik planı ArcelorMittal’in üretim tesislerini devam ettirebilmesi için yaptığı tüm talepleri kapsıyor,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal France iki yüksek fırınını bakım çalışmaları için askıya alacak

12 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal France Avrupa’da çelik tesislerinin kapanabileceği konusunda uyarıyor

24 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Fransa’daki karbonsuzlaşma planlarını askıya aldı

26 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal France ve Genvia düşük karbonlu hidrojen konusunda iş birliği yapacak

14 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal France’ın yeni pota fırını karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyecek

01 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Vallourec’ten hisse alımını tamamladı

06 Ağu | Çelik Haberler

Westfalen Gruppe ArcelorMittal’in Florange tesisinde elektrolizör inşa edecek

08 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal France Fos-sur-Mer tesisindeki yeni pota ocağını ikinci çeyrekte devreye alacak

29 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal France uzun vadeli düşük karbonlu elektrik temini için anlaşma yaptı

16 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Dunkirk tesisinin emisyonunu azaltmak üzere Fransa hükümetiyle ortak yatırım yapacak

15 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis